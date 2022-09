GG Team Wear Benevento 5, Nitti: “Curioso di vedere la squadra all’opera” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È ormai dietro l’angolo l’esordio in campionato per il GG Team Wear Benevento 5 che domani ospiterà al «PalaTedeschi» il neopromosso Canosa A5, Team che ha allestito un collettivo molto ambizioso. I giallorossi di mister Nitti sono reduci dal brillante esordio in Coppa Divisione e c’è grande attesa per il debutto in quella che sarà la seconda stagione consecutiva in A2 per i sanniti. ATTESA – «Non aspettavamo altro che arrivasse questo momento – sottolinea Nitti – e devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Grazie a tutto lo staff e ai dirigenti che ci sono stati vicini. Adesso viene il bello perché si gioca. La squadra sta bene, ma ovviamente siamo un cantiere un po’ aperto. Tuttavia abbiamo già ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È ormai dietro l’angolo l’esordio in campionato per il GG5 che domani ospiterà al «PalaTedeschi» il neopromosso Canosa A5,che ha allestito un collettivo molto ambizioso. I giallorossi di mistersono reduci dal brillante esordio in Coppa Divisione e c’è grande attesa per il debutto in quella che sarà la seconda stagione consecutiva in A2 per i sanniti. ATTESA – «Non aspettavamo altro che arrivasse questo momento – sottolinea– e devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Grazie a tutto lo staff e ai dirigenti che ci sono stati vicini. Adesso viene il bello perché si gioca. Lasta bene, ma ovviamente siamo un cantiere un po’ aperto. Tuttavia abbiamo già ...

- ottopagine : GG Team Wear Benevento 5, l'esordio in Coppa Divisione è vincente #Benevento - TV7Benevento : Calcio a 5. Virtus Libera-GG Team Wear Benevento 5 0-7 - - ilvaglio1 : Coppa Divisione - Il GG Team Wear Benevento 5 supera il III turno #GGTeamWearBenevento5 #calcioacinque #benevento - IAMCALCIOBENEVE : GG Team Wear Benevento 5: Ischia battuto, giallorossi avanti in Coppa -