Von der Leyen: era energia fossile russa in Europa sta per finire (Di giovedì 22 settembre 2022) L'era della dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi sta per finire, e questo porterà a una "grande trasformazione geopolitica", con l'Ue che si affiderà a partner fidati come gli Usa e ...

