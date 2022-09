Una vita tra inseguimenti e prevenzione: Scerra va in pensione dopo 29 anni a Dalmine (Di giovedì 22 settembre 2022) Dalmine. Il 21 settembre è stato il suo sessantesimo compleanno, data che quest’anno ha coinciso con il suo ultimo giorno di lavoro. Il luogotenente Giuseppe Scerra è andato in pensione e dopo 29 anni ha lasciato la stazione dei carabinieri di Dalmine, della quale dal 2001 era comandante. Nelle sue ultime ore in ufficio indossa abiti civili: “Devo riconsegnare la divisa e tutte le dotazioni alla Compagnia di Treviglio”, dice. Ma nella voce non si percepisce quella malinconia che spesso prende chi lascia dopo tanto tempo la propria professione. Poteva rimanere altri 5 anni in servizio, l’Arma lo consente “ma nell’ultimo anno me la sono vista brutta – racconta -. Ho preso il Covid, sono stato male, mi hanno ricoverato per tre settimane, anche in terapia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022). Il 21 settembre è stato il suo sessantesimo compleanno, data che quest’anno ha coinciso con il suo ultimo giorno di lavoro. Il luogotenente Giuseppeè andato in29ha lasciato la stazione dei carabinieri di, della quale dal 2001 era comandante. Nelle sue ultime ore in ufficio indossa abiti civili: “Devo riconsegnare la divisa e tutte le dotazioni alla Compagnia di Treviglio”, dice. Ma nella voce non si percepisce quella malinconia che spesso prende chi lasciatanto tempo la propria professione. Poteva rimanere altri 5in servizio, l’Arma lo consente “ma nell’ultimo anno me la sono vista brutta – racconta -. Ho preso il Covid, sono stato male, mi hanno ricoverato per tre settimane, anche in terapia ...

