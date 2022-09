San Gennaro: anche quest’anno il sangue si scioglie, ma dove sta la verità? Rimarrete sorpresi (Di giovedì 22 settembre 2022) anche quest’anno per il 19 settembre è avvenuto il prodigio: il sangue di San Gennaro si è sciolto. Ma cosa si nasconde dietro uno dei miracoli più affascinanti del cattolicesimo? Ci sono dei santi che più di altri non solo rappresentano la città d’appartenenza, ma sono esso stessi città. Immaginare, infatti, Napoli senza San Gennaro e l’enigma del sangue che si scioglie, priverebbe il capoluogo partenopeo di quella stessa magia che in parte contraddistingue e rende unica Napoli. Fonte: FacebookTra sacro e profano, santo e maledetto, luce e buio, Napoli si “spacca”. Vive nel suo realismo magico, in cui la realtà fa a botte con la magia, restituendo l’immagine di una città logora, ma profonda, pesante, ma folle. E in tutto questo, trova il suo spazio ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 22 settembre 2022)per il 19 settembre è avvenuto il prodigio: ildi Sansi è sciolto. Ma cosa si nasconde dietro uno dei miracoli più affascinanti del cattolicesimo? Ci sono dei santi che più di altri non solo rappresentano la città d’appartenenza, ma sono esso stessi città. Immaginare, infatti, Napoli senza Sane l’enigma delche si, priverebbe il capoluogo partenopeo di quella stessa magia che in parte contraddistingue e rende unica Napoli. Fonte: FacebookTra sacro e profano, santo e maledetto, luce e buio, Napoli si “spacca”. Vive nel suo realismo magico, in cui la realtà fa a botte con la magia, restituendo l’immagine di una città logora, ma profonda, pesante, ma folle. E in tutto questo, trova il suo spazio ...

