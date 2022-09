Marco Rambaldi, lo show tra artigianato e tecnologia (Di giovedì 22 settembre 2022) Un inno all’innovazione e alla creatività la collezione primavera-estate 2023 firmata da Marco Rambaldi che, per il secondo anno consecutivo, collabora con OPPO e porta in passerella i suoi dispositivi come gioielli tecnologici ad impreziosire gli outfit della collezione. «Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo», dice lo stilista nella nota diffusa alla stampa, «bisogna solamente abbracciarla. Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza». A sfilare nell’inedita cornice del Parco Portello, a Milano, insieme ai capi di abbigliamento, i dispositivi della appena lanciata OPPO Reno8 Series che, concepiti come oggetto di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Un inno all’innovazione e alla creatività la collezione primavera-estate 2023 firmata dache, per il secondo anno consecutivo, collabora con OPPO e porta in passerella i suoi dispositivi come gioielli tecnologici ad impreziosire gli outfit della collezione. «Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo», dice lo stilista nella nota diffusa alla stampa, «bisogna solamente abbracciarla. Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza». A sfilare nell’inedita cornice del Parco Portello, a Milano, insieme ai capi di abbigliamento, i dispositivi della appena lanciata OPPO Reno8 Series che, concepiti come oggetto di ...

