Cecilia Rodriguez: il suo ritorno è da infarto | Una sfilata osè non adatta ai deboli di cuore (Di giovedì 22 settembre 2022) La sorella minore di Belen Rodriguez ne ha fatta di strada da quando è arrivata in Italia. Oggi Cecilia non è molto presente sullo schermo televisivo come un tempo, ma qualcosa si muove e lo condivide proprio sul suo profilo. Cecilia Rodriguez, complice la generosa genetica, mostra spesso il suo corpo sul web, tra i più invidiati ed apprezzati. In questi giorni ha condiviso però alcune foto un po’ criptiche, cosa c’è in programma? Cecilia Rodriguez (foto web)Le foto hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico maschile, e la sfilata che ha registrato con il suo smartphone in camerino ha mandato in tilt il pubblico del web L’arrivo in Italia e il successo Cecilia Rodríguez nasce a Buenos Aires nel 1990, in Argentina. Padre argentino ... Leggi su topicnews (Di giovedì 22 settembre 2022) La sorella minore di Belenne ha fatta di strada da quando è arrivata in Italia. Ogginon è molto presente sullo schermo televisivo come un tempo, ma qualcosa si muove e lo condivide proprio sul suo profilo., complice la generosa genetica, mostra spesso il suo corpo sul web, tra i più invidiati ed apprezzati. In questi giorni ha condiviso però alcune foto un po’ criptiche, cosa c’è in programma?(foto web)Le foto hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico maschile, e lache ha registrato con il suo smartphone in camerino ha mandato in tilt il pubblico del web L’arrivo in Italia e il successoRodríguez nasce a Buenos Aires nel 1990, in Argentina. Padre argentino ...

ciccio_co : RT @oocgfvip2: Cecilia Rodriguez piange dopo aver avuto il confronto con Francesco Monte #GFVIP - oocgfvip2 : Cecilia Rodriguez piange dopo aver avuto il confronto con Francesco Monte #GFVIP - infoitsalute : Cecilia Rodriguez problemi di salute, i fan pensano sia altro• TAG24 - infoitsalute : Cecilia Rodriguez, problemi di salute/ 'Mi metto a dieta per guarire' - infoitsalute : Cecilia Rodriguez: 'Non sono stata bene, ora devo prendermi cura di me' -