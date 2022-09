Ucraina, Renzi: Tensioni sempre più forti, la situazione si sta facendo molto difficile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il discorso di Putin “penso che sia una situazione molto difficile e molto seria perché abbiamo Tensioni sempre più forti in Ucraina, una situazione nel sud-est asiatico complessa, un crescente estremismo in Afghanistan, in Africa e in altri territori del pianeta, e perché abbiamo un’Europa in cui la mancanza di leadership si fa sentire”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine di un incontro in Confcommercio a Milano. “Del resto – ha proseguito Renzi – i nostri geni hanno mandato a casa Draghi premiato come statista dell’anno, che volete che possiamo fare da questi populisti che puntano più al risultato elettorale che non al risultato del Paese? Penso che qualunque governo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il discorso di Putin “penso che sia unaseria perché abbiamopiùin, unanel sud-est asiatico complessa, un crescente estremismo in Afghanistan, in Africa e in altri territori del pianeta, e perché abbiamo un’Europa in cui la mancanza di leadership si fa sentire”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoa margine di un incontro in Confcommercio a Milano. “Del resto – ha proseguito– i nostri geni hanno mandato a casa Draghi premiato come statista dell’anno, che volete che possiamo fare da questi populisti che puntano più al risultato elettorale che non al risultato del Paese? Penso che qualunque governo ...

canne13 : @Ettore_Rosato Ma non era Renzi che sedeva nel cda di un'azienda russa vicina a Putin (e dalla quale si è prontamen… - ConteZero75 : @Axen0s chi nel profilo ha la bandiera ucraina, della nato, dell'Italia e passa il tempo a leccare il culo a renzi,… - BrunoDAgostino5 : @PaoloOrsi7 @Am_Parente @matteorenzi Non manca niente capace colto apprezzato in tutto il mondo voto Renzi perché c… - lucapennati : Adesso i referendum sono uno strumento antidemocratico? Se lo avesse voluto Zelensky? Staremmo parlando del risult… - BrunoDAgostino5 : @Am_Parente @matteorenzi Benissimo bella iniziativa abito Milano voto Renzi bravo capace colto onesto coerente appr… -