Tutto pronto per la settimana del Moscato di Scanzo

Tutto pronto per la quarta settimana in compagnia del "Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi" con tantissime le iniziative che vi accompagneranno alla scoperta dell'enogastronomia, dell'arte, della cultura e delle bellezze naturali del territorio. Giovedì 22 settembre il connubio tra due delle più grandi eccellenze bergamasche vi aspetta. Moscato di Scanzo e Strachitunt si uniscono in una serata di degustazione che vedrà 3 abbinamenti incredibili tra le più rinomate DOP della nostra provincia. L'appuntamento è alle 20:30 nell'affascinante sede del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo. Venerdì 23 settembre alle 21 l'Azienda Agricola Fejoia ospita lo spettacolo "In Capo al Mondo. In viaggio con Walter Bonatti"

