Quali sono le modifiche fattibili al Pnrr? Il dubbio di Pennisi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Per pura coincidenza, il 19 settembre, da un lato, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha dichiarato che se le circostanze lo richiedono si poseffettuaremirate al, la Fondazione Open Polis ha pubblicato sul suo sito un breve ma completo esame delle procedure per effettuare talie il Prof. Luca Bartolucci (Università di Roma La Sapienza e Luiss) ha diramato ad amici e colleghi un paper sugli aspetti giuridici dell’argomento. Non sta certo a me riassumere questi documenti (rimando gli interessati soprattutto a quello di Open Polis) ma di cercare di tirare le somme dato di possibilio meno alsi è parlato molto nella campagna elettorale che sta per terminare. Vediamo di tirare le somme. L’Unione europea prevede la possibilità per gli ...