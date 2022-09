L'Italia di Mancini è una casa di riposo: cosa rivelano le scelte del Ct (Di mercoledì 21 settembre 2022) Più che il centro sportivo di una Nazionale, Coverciano pare una casa di riposo. Nel senso più letterale del termine: gli azzurri non ci vanno per alzare il livello competitivo della selezione azzurra ma per riposarsi dalle fatiche del campionato. Addirittura il ct, Roberto Mancini, ammette di «averne lasciati a casa alcuni bravi» perché «stanno giocando tanto, ogni tre giorni». Si riferisce al rossonero Calabria, finora ignorato? Non era comunque stato convocato prima di fermarsi in Milan-Napoli. Si riferisce ai giallorossi Mancini e Zaniolo? Sono due teorici punti fermi del nuovo corso azzurro ma non godono di grande fiducia. È tutto strano: se giocano poco non va bene perché arrivano in Nazionale fuori condizione, se giocano troppo nemmeno perché sono stanchi. Dell'Italia in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Più che il centro sportivo di una Nazionale, Coverciano pare unadi. Nel senso più letterale del termine: gli azzurri non ci vanno per alzare il livello competitivo della selezione azzurra ma per riposarsi dalle fatiche del campionato. Addirittura il ct, Roberto, ammette di «averne lasciati aalcuni bravi» perché «stanno giocando tanto, ogni tre giorni». Si riferisce al rossonero Calabria, finora ignorato? Non era comunque stato convocato prima di fermarsi in Milan-Napoli. Si riferisce ai giallorossie Zaniolo? Sono due teorici punti fermi del nuovo corso azzurro ma non godono di grande fiducia. È tutto strano: se giocano poco non va bene perché arrivano in Nazionale fuori condizione, se giocano troppo nemmeno perché sono stanchi. Dell'in ...

gippu1 : Con #DeZerbi al Brighton l'Italia rafforza il proprio status di Paese extra-UK che ha avuto più allenatori in Premi… - serieAnews_com : ?? I dati preoccupano l'#Italia di #Mancini: sempre meno italiani giocano/sono titolari in #SerieA - internewsit : Italia, Mancini studia un nuovo sistema di gioco: provati due dell'Inter - CdS - - Romagialloross4 : ??? #Zaniolo deluso: non convocato e senza spiegazioni. Nicolò e #Mancini, il rapporto è freddo #GazzettaDelloSport… - tabellamercatob : Ieri #Nazionale e #SerieB A causa del forfait del centrocampista della #Roma Luca Pellegrini il C. T. dell'#Italia… -