Il Csm nomina De Lucia procuratore capo di Palermo. L’inchiesta sulle talpe e quella sulla Tangentopoli siciliana: chi è il magistrato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Maurizio De Lucia è il nuovo procuratore di Palermo. Lo ha deciso il plenum di Palazzo dei Marescialli, confermando l’indicazione arrivata nel luglio scorso dalla quinta commissione, che aveva votato all’unanimità l’attuale procuratore di Messina. De Lucia prende il posto di Francesco Lo Voi, che nel dicembre scorso è stato nominato al vertice della procura di Roma. Con la nomina del nuovo procuratore di Palermo, dunque, si chiude la consigliatura più difficile nella storia del Csm: dopo le elezioni di due giorni fa, infatti, proprio oggi comincerà lo spoglio dei voti. quella del nuovo capo dell’ufficio inquirente siciliano, tra l’altro, è anche l’ultima nomina di un complicato domino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Maurizio Deè il nuovodi. Lo ha deciso il plenum di Palazzo dei Marescialli, confermando l’indicazione arrivata nel luglio scorso dalla quinta commissione, che aveva votato all’unanimità l’attualedi Messina. Deprende il posto di Francesco Lo Voi, che nel dicembre scorso è statoto al vertice della procura di Roma. Con ladel nuovodi, dunque, si chiude la consigliatura più difficile nella storia del Csm: dopo le elezioni di due giorni fa, infatti, proprio oggi comincerà lo spoglio dei voti.del nuovodell’ufficio inquirente siciliano, tra l’altro, è anche l’ultimadi un complicato domino ...

Giulia8976 : @fratotolo2 Draghi ma insieme a Mattarella. Stanno preparando il terreno per bloccare le riforme costituzionali. 1/… - cinziaberardi1 : RT @marcyrav: Considerazioni di un Magistrato sulla nomina di D'Alberti al CSM ?????????? @GiorgiaMeloni @LegaSalvini @borghi_claudio @fratot… - marcyrav : Considerazioni di un Magistrato sulla nomina di D'Alberti al CSM ?????????? @GiorgiaMeloni @LegaSalvini… - gfd_anna : RT @zerozeronewsIT: #Csm affluenza molto alta per l'elezione dei 20 togati del nuovo Consiglio superiore della Magistratura. Prevista l'ele… - zerozeronewsIT : #Csm affluenza molto alta per l'elezione dei 20 togati del nuovo Consiglio superiore della Magistratura. Prevista l… -