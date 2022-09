Firenze | trovata morta nel suo appartamento una donna di 46 anni | fermato il fratello

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Unadi 46è statanel suonel centro di Signa, piccola cittadina in provincia di. Lasarebbe stata soffocata. I sospetti dei carabinieri, che ora indagano per omicidio, sono ricaduti sul50enne della vittima, rintracciato questa mattina in un riparo vicino la sua casa, da cui si era allontanato venerdì sera scorso. Dopo essere stato interrogato, l’uomo è stato sottoposto a fermo. Dalle prime ricostruzioni, il movente sarebbe da ricercare in questioni economiche. Per il momento l’ipotesi, infatti, è che l’omicidio sia avvenuto al termine di un litigio sulle utenze domestiche della casa, di cui l’uomo è titolare: lui, operaio, si sarebbe trovato lo stipendio pignorato e avrebbe incolpato la ...

Agenzia_Ansa : Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze. I carabinieri sul… - iltirreno : Delitto in provincia di Firenze: la vittima è una donna di 46 anni - zazoomblog : Firenze donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello è accusato di omicidio - #Firenze #donna… - infoitinterno : Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento - Paolameno : RT @fattoquotidiano: Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello, è accusato di omicidio -

Una donna di 46 anni è statamorta nel suo appartamento nel centro di Signa, piccola cittadina in provincia di. La donna sarebbe stata soffocata . I sospetti dei carabinieri, che ora indagano per omicidio, sono ...Di certo c'è che oggi una donna italiana di quarantasei anni è statapriva di vita a Signa, una cittadina dell'area metropolitana di. La scoperta sarebbe stata effettuata intorno alle ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Migliorare la qualità della vita delle persone, contrastando l’isolamento di chi è colpito dalla malattia e lavorare in sinergia con la rete delle ...È stato messo in stato di fermo il fratello della donna trovata morta in casa a Signa, in provincia di Firenze. L’accusa è di omicidio, che sarebbe avvenuto questa mattina, 21 settembre, al… Leggi ...