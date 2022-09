"Dovrebbe capirlo...": Sgarbi rivela come finirà la guerra in Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vittorio Sgarbi ai microfoni di Stasera Italia parla della guerra in Ucraina. Il critico d'arte analizza i fatti delle ultime ore. come vi abbiamo raccontato, Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia. Una decisione che di fatto ha scatenato la fuga di migliaia di russi che si rifiutano di andare a combattere al fronte. Ma quanto accaduto in queste ultime ore al Cremlino indica qualcosa di molto chiaro: siamo entrati nella finestra più cruenta e più dura della guerra. Putin si sta per giocare il tutto per tutto e di fatto questo potrebbe portare a una escalation fuori controllo del conflitto. E così Vittorio Sgarbi spiega quale potrebbe essere la soluzione definitiva per questo conflitto che va avanti ormai da ben sette mesi: "Secondo me Zelensky ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vittorioai microfoni di Stasera Italia parla dellain. Il critico d'arte analizza i fatti delle ultime ore.vi abbiamo raccontato, Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia. Una decisione che di fatto ha scatenato la fuga di migliaia di russi che si rifiutano di andare a combattere al fronte. Ma quanto accaduto in queste ultime ore al Cremlino indica qualcosa di molto chiaro: siamo entrati nella finestra più cruenta e più dura della. Putin si sta per giocare il tutto per tutto e di fatto questo potrebbe portare a una escalation fuori controllo del conflitto. E così Vittoriospiega quale potrebbe essere la soluzione definitiva per questo conflitto che va avanti ormai da ben sette mesi: "Secondo me Zelensky ...

giulianamari : @Controcorrentv Emiliano si dovrebbe vergognare.....ma non ha l intelligenza sufficiente per capirlo... - UmbeScara : @GiovaQuez Della serie quando anche con tutto l'impegno non ci capisci una beata minchia... Il concetto di ritaglia… - 11D49B24 : @virtuos1968 @Sorpe_81 @chiaravix È evidente che è sia stata ritoccata, proprio perché sei un fotografo dovrebbe es… - carlettomatrone : @Megghi45 Genitori sicuramente 'distratti'. Dedicate un po' di tempo in piu' all'educazione dei vostri figli. Quest… - jjuonn : e la gente questo dovrebbe capirlo da..??? -