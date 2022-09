Rossetti parla delle sue corna: ex beccato sul fatto con una donna famosa (Di martedì 20 settembre 2022) In poche ore Patrizia Rossetti ha già fatto capire agli altri gieffini chi è la leader di questa edizione. La conduttrice (che da anni non ha una relazione) riesce a divertirsi con i giovani, scherzare con i coetanei, fare confidenze private davanti alle telecamere e lasciarsi andare come pochi altri. Stamani la 63enne ha raccontato ai coinquilini di essere stata tradita dal suo compagno storico. A quanto pare lui l’avrebbe tradita con una donna che lavora nel mondo della televisione. Ma la vera notizia choc gold è che la Rossetti li ha beccati sul fatto! Rossetti: “Ho beccato il mio ex con una donna della tv”. “Ho preso le corna e di più. Più brutto delle corna normali. Ma siete pazzi? Non le ho ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022) In poche ore Patriziaha giàcapire agli altri gieffini chi è la leader di questa edizione. La conduttrice (che da anni non ha una relazione) riesce a divertirsi con i giovani, scherzare con i coetanei, fare confidenze private davanti alle telecamere e lasciarsi andare come pochi altri. Stamani la 63enne ha raccontato ai coinquilini di essere stata tradita dal suo compagno storico. A quanto pare lui l’avrebbe tradita con unache lavora nel mondo della televisione. Ma la vera notizia choc gold è che lali ha beccati sul: “Hoil mio ex con unadella tv”. “Ho preso lee di più. Più bruttonormali. Ma siete pazzi? Non le ho ...

