Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 19 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 20 settembre 2022): idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 3374 spettatori, 20.42% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2636 spettatori (share 21.74%). Il film Taken 3 – L’ora della verità su Italia1 ha catturato 1312 spettatori (7.45%); su Rai2 il film I Mercenari si è portato a casa 807 spettatori (4.32%), mentre lo Speciale Rai Parlamento – Elezionisu Rai3 ha interessato 457 spettatori (2.26%) nella prima parte e 313 (1.64%) nella seconda. Su Rete4 la puntata del programma di attualità ...