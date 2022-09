L’ossessione del fascismo corre in bicicletta: polemica sul casco di Filippo Ganna con la “fiamma” (Di lunedì 19 settembre 2022) La polemica sulla fiamma tricolore arriva fino in Australia e corre sulla biciletta- anzi sul casco – del nostro Filippo Ganna. Era impegnato alla prova a cronometro sottotono ai Mondiali Wollongong 2022 conclusa al settimo posto. Ma la discussione non ha avuto nulla di sportivo. A catalizzare le ossessioni nostrane è una fiamma tricolore disegnata sul lato frontale del casco del ciclista italiano. Subito si sono messi in moto i gendarmi della propaganda. Che Ganna sia un propagandista di FdI? Così, il senso del ridicolo e L’ossessione per la fiamma tricolore racchiuso nel simbolo di FdI ha tenuto banco. Una facezia, una stupidaggine. Il “reo” di tale disegno è Stefano Barzaghi, l’artista dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Lasullatricolore arriva fino in Australia esulla biciletta- anzi sul– del nostro. Era impegnato alla prova a cronometro sottotono ai Mondiali Wollongong 2022 conclusa al settimo posto. Ma la discussione non ha avuto nulla di sportivo. A catalizzare le ossessioni nostrane è unatricolore disegnata sul lato frontale deldel ciclista italiano. Subito si sono messi in moto i gendarmi della propaganda. Chesia un propagandista di FdI? Così, il senso del ridicolo eper latricolore racchiuso nel simbolo di FdI ha tenuto banco. Una facezia, una stupidaggine. Il “reo” di tale disegno è Stefano Barzaghi, l’artista dei ...

