È ufficiale: al funerale della Regina Elisabetta ci saranno anche George e Charlotte (Di lunedì 19 settembre 2022) A poche ore dal rito funebre, da palazzo è arrivata la conferma: al funerale della Regina Elisabetta ci saranno anche George e Charlotte, i figli maggiori del principe William e di Kate Middleton (foto: AP) Oggi, a dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta, non ci saranno solo presidenti, re, regine e funzionari. In prima fila all’Abbazia di Westminter vedremo anche George e Charlotte di Cambridge, i due figli maggiori di Kate Middleton e del principe William. La conferma è arrivata da palazzo nella tarda serata di ieri sera. Fino a poco prima la presenza dei bambini non era stata data affatto per scontata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE ... Leggi su amica (Di lunedì 19 settembre 2022) A poche ore dal rito funebre, da palazzo è arrivata la conferma: alci, i figli maggiori del principe William e di Kate Middleton (foto: AP) Oggi, a dare l’ultimo saluto alla, non cisolo presidenti, re, regine e funzionari. In prima fila all’Abbazia di Westminter vedremodi Cambridge, i due figli maggiori di Kate Middleton e del principe William. La conferma è arrivata da palazzo nella tarda serata di ieri sera. Fino a poco prima la presenza dei bambini non era stata data affatto per scontata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE ...

