A rischio le elezioni | potrebbero slittare a novembre | ecco perché

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 settembre 2022) Una notizia che potrebbe sconvolgere i partiti. Attesa oggi l’udienza per il ricorso della lista “Referendum e Democrazia” di Marco Cappato, che chiede di vedersi riconosciute le firme online. Il governo ha ammesso che, in caso di vittoria del ricorso, sarebbe costretto a rinviare le. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche l’articolo —> Reddito di cittadinanza addio: l’annuncio improvviso gela gli italiani. Cosa succederà Ledel 2022. Non si tratta di uno scherzo: l’incognita è legata all’udienza per il ricorso della lista “Referendum e Democrazia” di Marco Cappato. In caso di accoglimento del ricorso e dunque con l’ingresso della lista di Cappato nella corrida per il voto, le schede elettorali andrebbero nuovamente stampate tutte inserendo ...