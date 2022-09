Totti- Blasi, D’Agostino rivela i retroscena: “Lui ha gli screenshot dei messaggi spintissimi di lei con un altro” (Di domenica 18 settembre 2022) Totti e Ilary Blasi Domenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. La vicenda ha avuto largo spazio anche nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha ospitato il re del Gossip, colui che per primo anticipò la crisi tra i due coniugi e pubblicò la foto di Noemi Bocchi a pochi passi dal pupone allo stadio Olimpico. Stiamo parlando di Roberto D’Agostino, giornalista e direttore del famoso portale Dagospia, che, ancora una volta, non ha smentito le sue conoscenze sulla vicenda e ha rivelato ulteriori retroscena molto piccanti. La separazione tra Totti e Ilary Blasi è, diventata, ormai l’evento dell’anno. A Domenica In, oltre a D’Agostino, sono stati presenti anche l’amico della coppia, Alex ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 settembre 2022)e IlaryDomenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. La vicenda ha avuto largo spazio anche nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha ospitato il re del Gossip, colui che per primo anticipò la crisi tra i due coniugi e pubblicò la foto di Noemi Bocchi a pochi passi dal pupone allo stadio Olimpico. Stiamo parlando di Roberto, giornalista e direttore del famoso portale Dagospia, che, ancora una volta, non ha smentito le sue conoscenze sulla vicenda e hato ulteriorimolto piccanti. La separazione trae Ilaryè, diventata, ormai l’evento dell’anno. A Domenica In, oltre a, sono stati presenti anche l’amico della coppia, Alex ...

