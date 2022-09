Re Carlo chi? Clamoroso: lo scudiero "annulla" il sovrano, occhio alle foto | Guarda (Di domenica 18 settembre 2022) Fari puntati ancora sul Regno Unito, il tutto alla vigilia dei funerali della Regina Elisabetta. Un lungo momento di lutto nazionale. E non solo. Ma nel lutto, c'è spazio anche per qualche particolare curioso. L'ultimo riGuarda la nuova guardia reale del neo-sovrano, Re Carlo III, guardia reale che risponde al nome di Jonathan 'Johnny' Thompson. Segni particolari? Bellissimo... Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland: fino ad ora si era occupato di organizzare i ricevimenti e gli onori militari della regina Elisabetta nel castello di Balmoral. Ma ora è stato promosso a "scudiero" di Re Carlo. E in molti, forse sarebbe meglio in moltissime, si sono accorte di lui: bello come il sole, fisico scolpito, volto simmetrico e da star, occhio seducente e il fascino della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Fari puntati ancora sul Regno Unito, il tutto alla vigilia dei funerali della Regina Elisabetta. Un lungo momento di lutto nazionale. E non solo. Ma nel lutto, c'è spazio anche per qualche particolare curioso. L'ultimo rila nuova guardia reale del neo-, ReIII, guardia reale che risponde al nome di Jonathan 'Johnny' Thompson. Segni particolari? Bellissimo... Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland: fino ad ora si era occupato di organizzare i ricevimenti e gli onori militari della regina Elisabetta nel castello di Balmoral. Ma ora è stato promosso a "" di Re. E in molti, forse sarebbe meglio in moltissime, si sono accorte di lui: bello come il sole, fisico scolpito, volto simmetrico e da star, oco seducente e il fascino della ...

