MotoGP GP Aragon 2022, la Ducati conquista il titolo costruttori (Di domenica 18 settembre 2022) Trionfo Ducati nel Gran Premio di Aragon 2022 di MotoGP. La scuderia di Borgo Panigale è riuscita a portare nuovamente due moto sul podio con il vincitore Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, secondo davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro. La doppietta in terra iberica è valsa alla Ducati il titolo costruttori della classe regina, poiché ha raggiunto quota 346 punti, oltre cento in più rispetto all'Aprilia che è a quota 217. Un primo grande successo in questa stagione, in attesa di capire cosa accadrà nel Mondiale piloti, che appare sempre più incerto. SportFace.

