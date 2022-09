“Ma hai il perizoma?”. Tu sì que Vales, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez: il siparietto hot (Di domenica 18 settembre 2022) Si torna a parlare di Tu si que Vales. Il programma in onda su Mediaset del sabato sera. Ancora una volta a far ridere e chiacchierare, ci ha pensato super Sabrina Ferilli con perizoma rosso. Ma aspettate prima di giungere a maliziose conclusione affrettate. La succosa scenetta è iniziata quando due danzatori stranieri sono sbarcati in studio chiamando l’attrice romana e Maria De Filippi sul palco, chiedendole di partecipare al loro spettacolo. A questo punto le due hanno scoperto che avrebbero dovuto imbracarsi. Maria, indossando dei pantaloni, non ha dovuto fare nulla, ma l’attrice, con indosso un vestito lungo, ha dovuto per forza fare il cambio abito. Ed eccola che, scortata e aiutata da Belen Rodriguez, è entrata in camerino sul palco. Ed è qui che succede il simpatico ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Si torna a parlare di Tu si que. Il programma in onda su Mediaset del sabato sera. Ancora una volta a far ridere e chiacchierare, ci ha pensato superconrosso. Ma aspettate prima di giungere a maliziose conclusione affrettate. La succosa scenetta è iniziata quando due danzatori stranieri sono sbarcati in studio chiamando l’attrice romana e Maria De Filippi sul palco, chiedendole di partecipare al loro spettacolo. A questo punto le due hanno scoperto che avrebbero dovuto imbracarsi. Maria, indossando dei pantaloni, non ha dovuto fare nulla, ma l’attrice, con indosso un vestito lungo, ha dovuto per forza fare il cambio abito. Ed eccola che, scortata e aiutata da, è entrata in camerino sul palco. Ed è qui che succede il simpatico ...

frances60257615 : @paolaintima Ottima posizione hai il perizoma ???????? - Mandrillo13 : @zietta15 @withoutdacrust Zietta non hai preso il sole in perizoma, comunque sei una bella donna ?? - vespaarancione : @CredoAtutto Hai verificato l’assenza di perizoma arcobaleno sotto i jeans del figlio??? - rosaria_gervasi : @Elyradicaltrash Ah quindi sei tu in perizoma.... Hai capito la eli?? ???????????? - Lara_L0lli : @lonewolf5957 @Curenna ma hai pensato cosa può NON passare in un perizoma e con una minigonna? Cioè... non ci vuole un disegno -