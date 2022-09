Ucraina, rientra in Italia il giornalista Mattia Sorbi ferito a Kherson (Di sabato 17 settembre 2022) Il giornalista free-lance Italiano Mattia Sorbi, ferito nelle vicinanze di Kherson il 31 agosto, e’ in rientro per via aerea a Milano con assistenza medica, in un’operazione curata dall’Unita’ di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa. Lo conferma una nota diramata dalla Farnesina, che precisa come la Croce Rossa Russa in particolare abbia reso possibile il trasferimento del giornalista da Kherson fino all’aeroporto di Mineralnye Vodi, nella Federazione Russa, per proseguire poi il viaggio verso l’Italia via Istanbul con un’aeroambulanza predisposta dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. La Farnesina, prosegue il comunicato, ringrazia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) Ilfree-lancenonelle vicinanze diil 31 agosto, e’ in rientro per via aerea a Milano con assistenza medica, in un’operazione curata dall’Unita’ di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossana e la Croce Rossa Russa. Lo conferma una nota diramata dalla Farnesina, che precisa come la Croce Rossa Russa in particolare abbia reso possibile il trasferimento deldafino all’aeroporto di Mineralnye Vodi, nella Federazione Russa, per proseguire poi il viaggio verso l’via Istanbul con un’aeroambulanza predisposta dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. La Farnesina, prosegue il comunicato, ringrazia ...

