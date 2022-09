Gualtieri apre una gara per l' illuminazione natalizia | qualche polemica

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 settembre 2022) Interpellato sulle ragioni per le quali a Roma sembra che solo la moda si impegni nel sostegno e nel restauro della città (ci si trova nella Sala delle Bandiere del Campidoglio per festeggiare la sfilata di Laura Biagiotti, l’impegno dell’erede Lavinia a fianco di Intesa Sanpaolo nel restauro della statua della Dea Roma, il suo ruolo di vicepresidente del Comitato Promotore di Roma Expo 2030), l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, riconosce che le fondazioni cittadine potrebbero fare molto di più e fa sapere di avere in programma un bando per illuminare la città durante il periodo natalizio. E l’austerity? E il costo dell’energia? L’assessore lascia intendere come una città che in queste settimane registra il tutto esaurito negli alberghi – per strada non si può praticamente camminare – non possa spegnersi proprio durante il periodo di maggiore ...