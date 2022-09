**Elezioni: Letta con Speranza e Bersani, 'promessa di percorso comune mantenuta'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Roberto Speranza fossimo in partiti diversi. Ho preso l'impegno di costruire un percorso comune e oggi siamo qui insieme con Speranza e Bersani ed è la cosa più bella". Così Enrico Letta a Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Robertofossimo in partiti diversi. Ho preso l'impegno di costruire une oggi siamo qui insieme coned è la cosa più bella". Così Enricoa Reggio Calabria con Robertoe Pier Luigi

francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - PdBasilicata : RT @CorriereLucano: #Elezioni: Letta, da @RaffaeleLaRegin grande spirito servizio a #Pd - Luca_zone : RT @Michewolf: Le elezioni andranno a puttane con più del 66% del parlamento alla destra e Letta verrà silurato. Caro Pd, gran parte della… -