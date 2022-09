Coppa Davis 2022: Croazia-Argentina 3-0, i croati ora tifano Italia per sperare nei quarti (Di sabato 17 settembre 2022) La Croazia spera ancora, l’Argentina è eliminata. Questo è il verdetto della penultima sfida del gruppo A delle finali di Coppa Davis 2022 a Bologna. I croati si sono imposti nettamente per 3-0 ed ora dovranno tifare Italia domani contro la Svezia per centrare l’accesso ai quarti di finale. Ancora grande delusione per i sudamericani, che sono stati sconfitti per la terza volta, venendo definitivamente eliminati. Molto discutibili le scelte del capitano Coria, che ha schierato nuovamente un Sebastian Baez molto negativo in questa settimana bolognese. Il numero 37 del mondo è stato sconfitto anche da Borna Gojo in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un match che vedeva comunque favorito per la classifica il tennista sudamericano. Nel secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Laspera ancora, l’è eliminata. Questo è il verdetto della penultima sfida del gruppo A delle finali dia Bologna. Isi sono imposti nettamente per 3-0 ed ora dovranno tifaredomani contro la Svezia per centrare l’accesso aidi finale. Ancora grande delusione per i sudamericani, che sono stati sconfitti per la terza volta, venendo definitivamente eliminati. Molto discutibili le scelte del capitano Coria, che ha schierato nuovamente un Sebastian Baez molto negativo in questa settimana bolognese. Il numero 37 del mondo è stato sconfitto anche da Borna Gojo in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un match che vedeva comunque favorito per la classifica il tennista sudamericano. Nel secondo ...

