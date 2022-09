Se stai cercando i migliori cinturini per Apple Watch del momento sei nel posto giusto (Di venerdì 16 settembre 2022) I nuovi modelli di Apple Watch stanno letteralmente facendo girare la testa agli appassionati di orologi connessi & co. Ma poiché non di solo tech vive l'uomo di oggi, ecco che davanti all'acquisto del nuovo device della Mela urge uno sforzo ulteriore, con una domanda di sottofondo: come trasformarlo in un'occasione di stile? Via libera allora alla personalizzazione del cinturino, che permette di giocare tra colori, dimensioni, materiali e via dicendo. Dai più sportivi in silicone, colorati o lavorati al punto giusto, ai più casual in tessuto o in maglia metallica, per arrivare fino a veri e propri accessori per accessori, magari in pelle lavorata. Le opzioni, anche sviluppate dai brand di moda, non mancano di certo: ecco allora che abbiamo selezionato un ventaglio di 8 possibilità per iniziare la collezione dei ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) I nuovi modelli distanno letteralmente facendo girare la testa agli appassionati di orologi connessi & co. Ma poiché non di solo tech vive l'uomo di oggi, ecco che davanti all'acquisto del nuovo device della Mela urge uno sforzo ulteriore, con una domanda di sottofondo: come trasformarlo in un'occasione di stile? Via libera allora alla personalizzazione del cinturino, che permette di giocare tra colori, dimensioni, materiali e via dicendo. Dai più sportivi in silicone, colorati o lavorati al punto, ai più casual in tessuto o in maglia metallica, per arrivare fino a veri e propri accessori per accessori, magari in pelle lavorata. Le opzioni, anche sviluppate dai brand di moda, non mancano di certo: ecco allora che abbiamo selezionato un ventaglio di 8 possibilità per iniziare la collezione dei ...

