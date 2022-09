Regina Elisabetta, sepolta senza l’anello di fidanzamento: a chi andrà il gioiello (Di venerdì 16 settembre 2022) l’anello di fidanzamento della Regina Elisabetta II era uno dei gioielli più amati dalla monarca più longeva del Regno Unito e secondo le fonti vicine a Buckingham Palace non verrà tumulato insieme a lei. I due si conoscono quando Lilibet ha solo 13 anni e si fidanzano quando compie la maggiore età, all’epoca 21 anni. Filippo Mountbatten, nato come principe Filippo di Grecia e Danimarca, diventa cittadino britannico e rinuncia ai titoli regali greco e danese e si fidanza con Elisabetta, figlia di re Giorgio VI ed Elisabetta Bowes-Lyon, nota come la Regina madre. Poi il resto è storia, i due si sposano nell’Abbazia di Westminster nel 1947, hanno quattro figli e trascorrono una vita insieme. Una vera e propria storia d’amore da record, finita dopo 73 anni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)didellaII era uno dei gioielli più amati dalla monarca più longeva del Regno Unito e secondo le fonti vicine a Buckingham Palace non verrà tumulato insieme a lei. I due si conoscono quando Lilibet ha solo 13 anni e si fidanzano quando compie la maggiore età, all’epoca 21 anni. Filippo Mountbatten, nato come principe Filippo di Grecia e Danimarca, diventa cittadino britannico e rinuncia ai titoli regali greco e danese e si fidanza con, figlia di re Giorgio VI edBowes-Lyon, nota come lamadre. Poi il resto è storia, i due si sposano nell’Abbazia di Westminster nel 1947, hanno quattro figli e trascorrono una vita insieme. Una vera e propria storia d’amore da record, finita dopo 73 anni di ...

