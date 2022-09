Orrori Lgbt | insegnante pedofilo ammette | “Io e il mio ragazzo abbiamo abusato di 60 bambini”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 settembre 2022) Melbourne, 16 set — Orrore infinito a Melbourne, in Australia, dove un exdi musica di liceo e il suo compagno si sono dichiarati colpevoli del possesso di materiale pedopornografico e di decine di reati sessuali su minori.gay e il suo partner abusavano diSi tratta di Benjamin Heels, 33 anni, e del suo partner Tristan Cullinan-Smayle: i due sono apparsi ieri in collegamento video presso il tribunale della contea di Victoria e hanno ammesso di aver commesso più di 60 reati sessuali su minori. Tra le varie accuse Heels,al Fountain gate secondary college di Melbourne e clown a tempo perso — difficile non pensare a John Wayne Gacy in questo frangente — si è dichiarato colpevole di aversessualmente di un bambino di età inferiore ai 16 anni. Il 33enne si è ...