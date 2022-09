Coppa Davis 2022 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ile glideididella, storico torneo per selezioni nazionali relativo al tennis. Dopo la fase a gironi, in programma dal 13 al 18 settembre, bisognerà attendere circa due mesi per la fase a eliminazione diretta, in programma dal 21 al 27 novembre. Tuttavia, sarà già possibile scoprire glideidi, che andranno in scena a Malaga (Spagna) dal 21 al 24 novembre, uno per giorno. L’Italia è attualmente impegnata nel gruppo D e vincere il proprio girone farebbe tutta la differenza del mondo per evitare avversari ostici come la Spagna. Di seguito tutti gli, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per la ...