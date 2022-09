Coppa Davis 2022: Italia già ai quarti con sostanziale tranquillità. Con la Svezia per il bottino pieno (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Italia ha già la certezza di disputare i quarti di finale dell’attuale format di Coppa Davis nel prossimo novembre in quel di Malaga. Il 2-1 nei confronti dell’Argentina suona come una certificazione in tal senso, grazie alle vittorie giunte in modo diverso di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, seguite dalla sconfitta in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini. Una giornata, quella azzurra, iniziata molto bene: Berrettini ha tolto ogni possibile arma a Sebastian Baez, giocatore di validissimo talento, ma che si è scontrato con una delle migliori giornata del romano negli ultimi tempi. Facile il 6-2 6-3, anche troppo, considerato che non c’è mai stata una reale situazione di pericolo per l’attuale numero 2 d’Italia. Dopo il primo set perso con Borna Coric, ha lasciato per strada soli otto game, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) L’ha già la certezza di disputare idi finale dell’attuale format dinel prossimo novembre in quel di Malaga. Il 2-1 nei confronti dell’Argentina suona come una certificazione in tal senso, grazie alle vittorie giunte in modo diverso di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, seguite dalla sconfitta in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini. Una giornata, quella azzurra, iniziata molto bene: Berrettini ha tolto ogni possibile arma a Sebastian Baez, giocatore di validissimo talento, ma che si è scontrato con una delle migliori giornata del romano negli ultimi tempi. Facile il 6-2 6-3, anche troppo, considerato che non c’è mai stata una reale situazione di pericolo per l’attuale numero 2 d’. Dopo il primo set perso con Borna Coric, ha lasciato per strada soli otto game, ...

