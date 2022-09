Altro bonus dal governo Draghi: tutte le informazioni per riceverlo (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ultimo atto legislativo del governo tecnico presieduto da Mario Draghi è realtà. Dal Consiglio dei ministri di venerdì 16 settembre è arrivato l'ok per l'approvazione unanime del decreto Aiuti ter, norma che prevede nuovi sostegni alla popolazione per contrastare la crisi energetica dal valore di 14 miliardi di euro. La novità che interessa maggiormente gli italiani riguarda l'erogazione di un Altro bonus una tantum da 150 euro, direzionato verso coloro che percepiscono redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. Il sostegno economico andrà anche ai pensionati e, complessivamente, interesserà circa 22 milioni di persone. “L'andamento dell'economia italiana ci consente di aiutare famiglie e imprese senza fare uno scostamento dei conti pubblici”, ha dichiarato in conferenza stampa il presidente del Consiglio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ultimo atto legislativo deltecnico presieduto da Marioè realtà. Dal Consiglio dei ministri di venerdì 16 settembre è arrivato l'ok per l'approvazione unanime del decreto Aiuti ter, norma che prevede nuovi sostegni alla popolazione per contrastare la crisi energetica dal valore di 14 miliardi di euro. La novità che interessa maggiormente gli italiani riguarda l'erogazione di ununa tantum da 150 euro, direzionato verso coloro che percepiscono redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. Il sostegno economico andrà anche ai pensionati e, complessivamente, interesserà circa 22 milioni di persone. “L'andamento dell'economia italiana ci consente di aiutare famiglie e imprese senza fare uno scostamento dei conti pubblici”, ha dichiarato in conferenza stampa il presidente del Consiglio ...

Whatsername__93 : RT @thepalecountess: MA COSA CAZZO SIGNIFICA UN ALTRO BONUS DI 150 EURO A NOVEMBRE MA VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI STRUTTURALE INVECE CHE ANDA… - thepalecountess : MA COSA CAZZO SIGNIFICA UN ALTRO BONUS DI 150 EURO A NOVEMBRE MA VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI STRUTTURALE INVECE CHE A… - KimfoxRoby : RT @liliaragnar: 150 euro. L'ultimo regalino di Draghi Il consiglio dei ministri di oggi approva un altro bonus per i dipendenti e i pensi… - liliaragnar : 150 euro. L'ultimo regalino di Draghi Il consiglio dei ministri di oggi approva un altro bonus per i dipendenti e… - solofinanza : Ti danno 15 mila euro per trasferirti qui, in Italia: altro che Bonus -