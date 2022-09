Ucraina | “I russi si ritirano da villaggi nella regione di Zaporizhzhia” Von der Leyen in visita a Kiev Distrutta una diga nella città di Zelensky

(Di giovedì 15 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von derè aper la terzadall’inizio della guerra ina. Il viaggio ufficiale arriva dopo il ritorno di buona parte dell’oblast di Kharkiv in mani ucraine. Le forze dicontinuano ad avanzare, con 8.500 km quadrati di territorio ripreso, e adesso guardano al Luhansk. Mosca continua ad attaccare su vari fronti: dopo i raid contro impianti energetici a Kharkiv, giovedì è arrivata notizia di un altro missile sue parte dei residenti di Kryvyi Rih, lanatale di Volodymyr, sono stati evacuati perché diversi missili hanno danneggiato lasul fiume Inhulets che ha inondato le strade e più di 100 case. “Il tentativo è quello di lavare via ...

Agenzia_Ansa : La vicepremier ucraina Stefanishyna afferma che funzionari russi hanno contattato negli ultimi giorni Kiev per nego… - rulajebreal : Di fronte alle disfatta, i propagandisti russi si ritirano nella rabbia, vendetta e nazionalismo russo… chiedono d… - ladyonorato : È il momento per una convenzione europea. “Nel buio la luce brilla di più”: i fuggiaschi russi sono stati accolti a… - wimganz : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Il prossimo Parlamento dovrà istituire due commissioni parlamentari di inchiesta su:… - LumsaNews : Dei missili #russi hanno colpito la città natale del presidente ucraino Volodymyr #Zelensky, che si trova a una cin… -

Incidente d'auto per Zelensky: 'Non ferito grave'. Per il segretario Onu Guterres, 'siamo ancora lontani dalla ...... sia della mutata situazione geopolitica a causa del conflitto Russia/. Obiettivo n° 1: ... A queste considerazioni dobbiamo aggiungere quella relativa all'embargo del gas e petrolioche ...Per gli esperti si tratta di un tentativo di truffa, smentendo i media e il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, che hanno collegato Vitalik Buterin, ...Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha confermato che 71 dei suoi soldati sono morti negli scontri degli ultimi giorni con l'Armenia.