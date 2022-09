Inter, Dzeko garanzia europea (Di giovedì 15 settembre 2022) In attesa di firmare magari già domenica a Udine il gol numero 100 in Serie A, nel pomeriggio di Plzen Edin Dzeko si è confermato il bomber europeo che serviva all'Inter . Era stato lui, la scorsa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) In attesa di firmare magari già domenica a Udine il gol numero 100 in Serie A, nel pomeriggio di Plzen Edinsi è confermato il bomber europeo che serviva all'. Era stato lui, la scorsa ...

Inter : Contropiede perfetto: assist di Dzeko, Dumfries non sbaglia ?? - FBiasin : Le scelte di #Inzaghi funzionano, l’#Inter fa il suo dovere: bravo #Dzeko, bravo #Brozovic, bravo #Dumfries, attent… - sportli26181512 : #Inter, #Dzeko garanzia europea: L’attaccante prepara il 100° gol in Serie A. Così i nerazzurri possono aspettare i… - internewsit : Toni: «Inter ha ritrovato certezze! Dzeko fa ancora la differenza» - - fabriziobocca1 : Processo ad #Allegri, resta alla #Juventus, solo perché mandarlo via costa troppo. Articolo e racconto della 2a gio… -