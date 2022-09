Il Ct della Georgia pazzo di Kvaratskhelia: “Mi ricorda un fuoriclasse” (Di giovedì 15 settembre 2022) Kvaratskhelia ha iniziato alla grandissima la sua avventura a Napoli. 4 reti e 2 assist in otto partite disputate oltre a delle giocate da fuoriclasse assoluto. L’entusiasmo in città è altissimo per l’esterno Georgiano e non sono tardati ad arrivare i paragoni con alcuni dei giocatori più forti che il calcio abbia mai visto. Kvaratskhelia Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) A sbilanciarsi è anche Willy Sagnol, ex terzino francese del Bayern Monaco e oggi ct della nazionale Georgiana. Sagnol ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport dove ha elogiato il numero 77 azzurro. Di seguito quanto evidenziato: “Sono molto deluso, ho provato a convincere diversi club di Ligue 1 a prenderlo e ora mi darebbe ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022)ha iniziato alla grandissima la sua avventura a Napoli. 4 reti e 2 assist in otto partite disputate oltre a delle giocate daassoluto. L’entusiasmo in città è altissimo per l’esternono e non sono tardati ad arrivare i paragoni con alcuni dei giocatori più forti che il calcio abbia mai visto.Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) A sbilanciarsi è anche Willy Sagnol, ex terzino francese del Bayern Monaco e oggi ctnazionalena. Sagnol ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport dove ha elogiato il numero 77 azzurro. Di seguito quanto evidenziato: “Sono molto deluso, ho provato a convincere diversi club di Ligue 1 a prenderlo e ora mi darebbe ...

