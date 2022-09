Elettriche e plug-in - Cade anche il limite di potenza massima per i neopatentati (Di giovedì 15 settembre 2022) Le norme italiane, si sa, hanno spesso bisogno di essere interpretate dopo che sono state emanate e a questa regola non scritta, ma sempre attuale, non sfugge neppure la modifica di recente introdotta con il cosiddetto decreto infrastrutture alle disposizioni in materia di guida da parte dei neopatentati. A mutare quanto avevamo scritto al proposito, infatti, ha provveduto una circolare del ministero dell'Interno con la quale si chiarisce che secondo la nuova formulazione della norma (), nei confronti dei veicoli elettrici o plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1 (le auto, ndr), ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 settembre 2022) Le norme italiane, si sa, hanno spesso bisogno di essere interpretate dopo che sono state emanate e a questa regola non scritta, ma sempre attuale, non sfugge neppure la modifica di recente introdotta con il cosiddetto decreto infrastrutture alle disposizioni in materia di guida da parte dei. A mutare quanto avevamo scritto al proposito, infatti, ha provveduto una circolare del ministero dell'Interno con la quale si chiarisce che secondo la nuova formulazione della norma (), nei confronti dei veicoli elettrici o-in si deve applicare unicamente ildispecifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e nonquello generico deldipari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1 (le auto, ndr), ...

