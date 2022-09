Sofia Raffaeli vince l'oro mondiale al cerchio (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Storico titolo mondiale per Sofia Raffaeli. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro al cerchio ai Campionati mondiali di ginnastica ritmica di Sofia in Bulgaria. Raffaeli ha totalizzato 34.850 punti. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova (33.400), bronzo alla tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Ottava Milena Baldassarri (29.300). Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Storico titoloper. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro alai Campionati mondiali di ginnastica ritmica diin Bulgaria.ha totalizzato 34.850 punti. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova (33.400), bronzo alla tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Ottava Milena Baldassarri (29.300).

