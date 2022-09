Energia, Von der Leyen a Strasburgo: l’Europa fa marcia indietro sul “price cap” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Erano molto alte le aspettative per il "discorso sullo stato dell'Unione", che la presidente della Commissione europea ha pronunciato oggi davanti alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, e quasi inevitabilmente qualcuno è rimasto deluso. Von der Leyen ha focalizzato fin troppo il suo lungo intervento sulla guerra in Ucraina, le accuse all'aggressore russo, e soprattutto la risposta che l'Ue dovrà dare alla crisi energetica senza precedenti, neanche negli anni '70, che è stata deliberatamente provocata dalla guerra e, anche nei mesi precedenti, dalle manipolazioni del mercato da parte del regime di Mosca. Di conseguenza, poco o nessuno spazio è stato dato ad altri temi fondamentali per l'Ue, come la difesa, l'allargamento, l'autonomia strategica, e persino il clima e l'ambiente, cavallo di battaglia fin dall'inizio di questa Commissione con il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Erano molto alte le aspettative per il "discorso sullo stato dell'Unione", che la presidente della Commissione europea ha pronunciato oggi davanti alla plenaria dell'Europarlamento a, e quasi inevitabilmente qualcuno è rimasto deluso. Von derha focalizzato fin troppo il suo lungo intervento sulla guerra in Ucraina, le accuse all'aggressore russo, e soprattutto la risposta che l'Ue dovrà dare alla crisi energetica senza precedenti, neanche negli anni '70, che è stata deliberatamente provocata dalla guerra e, anche nei mesi precedenti, dalle manipolazioni del mercato da parte del regime di Mosca. Di conseguenza, poco o nessuno spazio è stato dato ad altri temi fondamentali per l'Ue, come la difesa, l'allargamento, l'autonomia strategica, e persino il clima e l'ambiente, cavallo di battaglia fin dall'inizio di questa Commissione con il ...

