Caso Pogba | il fratello Mathias fermato per estorsione insieme ad altre tre persone

(Di mercoledì 14 settembre 2022), ilmaggiore di Paul, e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore della Juve: ...

VivInterNews : RT @internewsit: Caso Pogba, il fratello Mathias preso in custodia dalla Polizia: la vicenda - - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Caso #Pogba, arrestati il fratello Mathias e altre tre persone - infoitinterno : Caso Pogba, il fratello Mathias preso in custodia dalla Polizia: la vicenda - laregione : Quattro arresti nell’ambito del caso-Pogba - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Caso #Pogba: 4 fermi, uno è il fratello Mathias. L'accusa è di #estorsione -

Già un procedimento giudiziario era stato avviato dalla procura di Torino suldi, che aveva denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatto. Il centrocampista della ...PARIGI. Accelera l'inchiesta degli inquirenti francesi sul. Mathias, il fratello maggiore di Paul, e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore della ...Mathias Pogba, il fratello maggiore di Paul Pogba, e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell’inchiesta sulle ...Nuovo capitolo della saga Paul Pogba. Non si tratta, questa volta, dei suoi problemi fisici ma delle accuse mosse dal fratello nei suoi confronti. Come riportato da Le Monde Mathias ...