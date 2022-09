Agenzia_Ansa : FLASH | Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale, proclamato unitariamente da… - SkyTG24 : Trasporto pubblico locale, sciopero di otto ore il 16 settembre: info e fasce garantite - votantonino : La settimana europea della mobilità 2022 si svolge dal 16 al 22 settembre. 52 città italiane hanno già annunciato l… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale'. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil,… - Marisab79879802 : RT @Newsinunclick: Venerdì 16 settembre scatta lo sciopero nazionale di 8 ore nel trasporto pubblico locale. Lo annunciano attraverso una… -

Sciopero nazionale di otto ore venerdì 16 settembre nellocale. A proclamarlo sono state unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro 'in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, ...Alla conferenza sono intervenute le realtà che hanno collaborato e che saranno protagoniste durante la sei giorni a partire da Stie: "È un momento importante per noi che facciamo... Trasporto pubblico a prezzi scontati per combattere la crisi energetica Torino è la prima città Italiana ad avere dei mezzi pubblici a guida autonoma, senza conducente, in superficie ...S sindacati hanno annunciato un nuovo sciopero nazionale di 8 ore per venerdì 16 settembre 2022 nel trasporto pubblico locale.