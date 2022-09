“Calci e pugni perché famoso”. Paura per il volto di Canale 5, aggredito in strada. Ma qualcosa non torna (Di martedì 13 settembre 2022) Mauro Marin, l’ex vincitore del GF 10 è stato aggredito mentre era in compagnia di un amico: Marco Pavanello. A quanto raccontano i due pare che un giovane si sarebbe avventato contro la loro auto. Racconta Marin come: “Tirava Calci e pugni alla mia macchina perché sono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc. Ho preso sonno alle quattro della mattina. Ho chiamato i carabinieri tutta la notte per sapere questo e quello e la risposta è stata “di domenica non facciamo querele”. “Alle 21,30 ci mettiamo a mangiare costine salsicce da festa paesana. – ha raccontato l’ex gieffino al Corriere del Veneto – C’erano le famiglie, i bambini che giocavano sui gonfiabili. La mattina dopo sarei dovuto andare a tagliare salumi a un’altra sagra. Vado ad auto promuovermi con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Mauro Marin, l’ex vincitore del GF 10 è statomentre era in compagnia di un amico: Marco Pavanello. A quanto raccontano i due pare che un giovane si sarebbe avventato contro la loro auto. Racconta Marin come: “Tiravaalla mia macchinasono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc. Ho preso sonno alle quattro della mattina. Ho chiamato i carabinieri tutta la notte per sapere questo e quello e la risposta è stata “di domenica non facciamo querele”. “Alle 21,30 ci mettiamo a mangiare costine salsicce da festa paesana. – ha raccontato l’ex gieffino al Corriere del Veneto – C’erano le famiglie, i bambini che giocavano sui gonfiabili. La mattina dopo sarei dovuto andare a tagliare salumi a un’altra sagra. Vado ad auto promuovermi con la ...

Sbrn65 : RT @BarbaraRaval: È un poliziotto in borghese ed i suoi stessi colleghi cercano di fermarlo. Sta picchiando con calci e pugni una persona a… - indacokid : RT @BarbaraRaval: È un poliziotto in borghese ed i suoi stessi colleghi cercano di fermarlo. Sta picchiando con calci e pugni una persona a… - infoitinterno : “Tirava calci e pugni”: aggressione shock all’ex Grande Fratello, cosa succede - stefanobellelli : @FrancescoDeBen8 @marcobank_sy @guscabin @Obiwan84881016 Ama non è che bisogna per forza essere contenti perché sia… - Dome689 : Rissa al bar di Posillipo, 28enne paziente oncologico picchiato a calci e pugni in testa: ricoverato -