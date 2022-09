Regata Storica | l’equipaggio di Amalfi chiude terzo dietro Genova e Venezia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Sono stati i vogatori dii vincitori della 67esima edizione dellasvoltasi a Pisa in una cornice di festa.di, guidato dal timoniere Vincenzo di Palma e allenato da Antonio La Padula ha difeso strenuamente i colori azzurri giungendo peròal traguardo dopo un testa a testa finale con Pisa, che ha tagliato per ultima il traguardo. A Luigi Lucibello (capovoga), Luca Parlato, Aniello Sabbatino, Giovanni Ruocco, Andrea Maestrale, Mario Paonessa, Alberto Bellogrado e Luigi Proto (riserve Antonio Zaffiro e Gabriele Amato) va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, e dell’intera Città per aver dato il massimo nella competizione svoltasi questo pomeriggio sull’Arno. «A ...