Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 settembre 2022 (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni e ospiti Nel pieno della campagna elettorale, Nicola Porro intervisterà questa sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In diretta ci si collegherà con Londra per seguire l’addio alla ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa sera, lunedì 12, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 12, di? Di seguito tutte leNel pieno della campagna elettorale, Nicola Porro intervisterà questa sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In diretta ci si collegherà con Londra per seguire l’addio alla ...

Mov5Stelle : ??STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @MariaDomenicaC4 ?? Quarta Repubblica ?? 21.30 ?? #Rete4 - CARONTEII : RT @Mov5Stelle: ??STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 - 811Proudman : RT @Mov5Stelle: ??STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 - ValeriaSanna16 : RT @Mov5Stelle: ??STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 -