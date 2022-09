Mara Maionchi dopo il tumore al seno torna in tv per dire: «La prevenzione ci salva» (Di lunedì 12 settembre 2022) La vulcanica conduttrice presenta Nudi per la vita, un nuovo docu-reality in cui 12 volti noti del mondo dello spettacolo dovranno mettersi a nudo (letteralmente) per una causa importante: raccontare l'importanza della prevenzione oncologica. Da lunedì 12 settembre, in prima serata su Rai 2 Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) La vulcanica conduttrice presenta Nudi per la vita, un nuovo docu-reality in cui 12 volti noti del mondo dello spettacolo dovranno mettersi a nudo (letteralmente) per una causa importante: raccontare l'importanza dellaoncologica. Da lunedì 12 settembre, in prima serata su Rai 2

76Patrizio : Mara Maionchi: età, figli, politica, tumore, nuovo programma tv - cheTVfa : #NudiPerLaVita: show e sensibilizzazione nel nuovo programma di Rai2 condotto da Mara Maionchi - infoitcultura : Nudi per la vita, Mara Maionchi a TvBlog: “Uno show leggero ma non superficiale. Punto al 90% in più di screening:… - infoitcultura : Mara Maionchi torna in prima serata: dalla malattia al passato in politica - NapoliClick : Nudi per la vita: Mara Maionchi e Marcello Sacchetta insieme per la prevenzione del tumore al seno e alla prostata -