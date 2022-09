Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Atletico Madrid cercherà di ottenere una serie di vittorie consecutive all’inizio della sua campagna di Champions League 2022-23 quando affronterà il Bayer Leverkusen martedi 13 settembre. La squadra di Diego Simeone ha vinto per 2-1 contro il Porto nella gara inaugurale del Gruppo B, mentre il Leverkusen ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Club Brugge nella sua prima partita nella sezione. Il calcio di inzio di Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid è previsto alle 21 Anteprima della partita Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid: a che punto sono le due squadre Bayer Leverkusen Il Leverkusen si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) L’cercherà di ottenere una serie di vittorie consecutive all’inizio della sua campagna di Champions League 2022-23 quando affronterà ilmartedi 13 settembre. La squadra di Diego Simeone ha vinto per 2-1 contro il Porto nella gara inaugurale del Gruppo B, mentre ilha subito una sconfitta per 1-0 contro il Club Brugge nella sua prima partita nella sezione. Il calcio di inzio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlsi è ...

