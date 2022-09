Real Madrid vs Mallorca – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 11 settembre 2022) Il Real Madrid cercherà di ottenere sette vittorie consecutive in tutte le competizioni all’inizio della campagna 2022-23 quando tornerà in campo nella Liga contro il Mallorca domenica 11 settembre pomeriggio. I Blancos, che sono in testa alla classifica, entreranno in campo dopo la vittoria per 3-0 sul Celtic in Champions League, mentre il Mallorca, undicesimo in classifica, ha pareggiato 1-1 con il Girona in campionato l’ultima volta. Il calcio di inizio di Real Madrid vs Mallorca è previsto alle 14 Anteprima della partita Real Madrid vs Mallorca: a che punto sono le due squadre Real Madrid Il Real Madrid ha vissuto una brillante campagna ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 settembre 2022) Ilcercherà di ottenere sette vittorie consecutive in tutte le competizioni all’inizio della campagna 2022-23 quando tornerà in campo nella Liga contro ildomenica 11 settembre pomeriggio. I Blancos, che sono in testa alla classifica, entreranno in campo dopo la vittoria per 3-0 sul Celtic in Champions League, mentre il, undicesimo in classifica, ha pareggiato 1-1 con il Girona in campionato l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha vissuto una brillante campagna ...

