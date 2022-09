Roma | latitante tradito dai social | scovato dai Carabinieri a causa della sua smania per i post

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 settembre 2022) Continua la serie di arresti operati dalle forze dell’ordine nei confronti di persone che, malgrado i propri guai con la legge, proprio non riescono a stare lontano dainetwork. Una passione che però, specie in caso di latitanza, si rivela fatale: e ance stavolta l’epilogo, in questo caso per un uomo di 30 anni ricercato per una serie di reati contro il patrimonio, è stato lo stesso. Arrestato 30enne romeno a Cinecittà Eppure lui, cittadino romeno di 30 anni, in Italia senza fissa dimora e dichiaratodal 2017, era sempre attento a non lasciare indizi in rete potenzialmente “pericolosi”. Mai scritte inquadrate, insegne, nomi di strade o qualsiasi altro dettaglio che potesse far risalire alla sua esatta posizione. Ma il lavoro certosino deie l’attenta analisi dei fotogrammi hanno portato i militari ...