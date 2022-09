La Russia manda i rinforzi dopo l'avanzata militare ucraina (Di sabato 10 settembre 2022) nudeafp 14.16Milano, 10 set. - Il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini di un certo numero di veicoli militari che guidano su strade non segnalate, secondo quanto riferito diretti nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) nudeafp 14.16Milano, 10 set. - Il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini di un certo numero di veicoli militari che guidano su strade non segnalate, secondo quanto riferito diretti nella ...

ilfoglio_it : [VIDEO] Dall'Albania il presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio indiretto a chi chiede di… - abiraghi : @rusembitaly Voi festeggiate e il vostro dittatore pazzo manda a morire migliaia di ragazzi innocenti senza ragione… - Roky99760738 : RT @riccardomonet: Mosca manda in Ucraina altri 1.300 soldati. In Russia stanno ormai svuotando le carceri: in gran parte sono al fronte, g… - luigilea : RT @italiano967: Servizio andato in onda ieri sera sull'effetto praticamente NULLO delle sanzioni per la vita quotidiana in Russia... quand… - saggioilmatto : @CCKKI @steal61 @SakerItalia Putin no..putin manda i russi..non manda popoli a massacrarsi per la Russia nemmeno il… -