Torna “Storie Italiane”, per Eleonora Daniele sarà la decima edizione (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Dal 12 settembre alle 9.50 “Storie Italiane” riparte su Raiuno con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni. Eleonora Daniele festeggerà un importante traguardo, sarà questa infatti la decima edizione che la vede al timone del programma. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, seguite con grande minuzia e attenzione, nel rispetto dei valori del servizio pubblico. Il programma si svilupperà in due parti principali. La prima parte legata alla stretta informazione, mentre la seconda sarà mirata all’approfondimento di temi come la disabilità, emergenza abitativa, lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela dei più deboli. sarà prevista ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Dal 12 settembre alle 9.50 “” riparte su Raiuno con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni.festeggerà un importante traguardo,questa infatti lache la vede al timone del programma. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, seguite con grande minuzia e attenzione, nel rispetto dei valori del servizio pubblico. Il programma si svilupperà in due parti principali. La prima parte legata alla stretta informazione, mentre la secondamirata all’approfondimento di temi come la disabilità, emergenza abitativa, lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela dei più deboli.prevista ...

Lopinionista : Torna 'Storie Italiane', per Eleonora Daniele sarà la decima edizione - AngelaRinaldo4 : RT @dukana2: Tomaso #Montanari torna con Scene da un Patrimonio su #TvLoft: 10 storie per mostrare che la cultura è l'ultimo interesse dell… - dukana2 : RT @dukana2: Tomaso #Montanari torna con Scene da un Patrimonio su #TvLoft: 10 storie per mostrare che la cultura è l'ultimo interesse dell… - dukana2 : Tomaso #Montanari torna con Scene da un Patrimonio su #TvLoft: 10 storie per mostrare che la cultura è l'ultimo int… - kiara86769608 : Tomaso Montanari torna con Scene da un Patrimonio su TvLoft: 10 storie per mostrare che la cultura è l’ultimo inter… -