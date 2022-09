L’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò. Al via la IV edizione di Bufala Village (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – Divertimento, famiglia e corretta alimentazione: Bufala Village ritorna e parte dai suoi 3 punti cardini che hanno consentito lo scorso anno un notevole successo alla manifestazione culminata con il riconoscimento come miglior evento enogastronomico. L’evento si terrà da venerdì 9 a domenica 11 settembre al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud. Il calendario, fitto di eventi ed iniziative, è consultabile sul sito www.BufalaVillage.it e comprende diversi momenti didattici, formativi e ludico-ricreativi. La cerimonia di apertura con il convegno “Le potenzialità della filiera bufalina”, è prevista per venerdì alle ore 19:00 alla presenza di tutti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – Divertimento, famiglia e corretta alimentazione:rie parte dai suoi 3 punti cardini che hanno consentito lo scorso anno un notevole successo alla manifestazione culminata con il riconoscimento come miglior evento enogastronomico. L’evento si terrà da venerdì 9 a domenica 11 settembre al, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud. Il calendario, fitto di eventi ed iniziative, è consultabile sul sito www..it e comprende diversi momenti didattici, formativi e ludico-ricreativi. La cerimonia di apertura con il convegno “Le potenzialità della filiera bufalina”, è prevista per venerdì alle ore 19:00 alla presenza di tutti ...

giannigosta : S.Marco Evangelista. ‘Bufala Village’, quarta edizione: l’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò - TeleradioNews : S.Marco Evangelista. 'Bufala Village', quarta edizione: l’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò - Divertimento… - giannigosta : L’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò. Al via la IV edizione di Bufala Village - TeleradioNews : L’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò. Al via la IV edizione di Bufala Village - Divertimento, famiglia e c… - ViviCampania : L’oro bianco torna al Polo Fieristico A1Expò. Al via la IV edizione di Bufala Village - -